In dieser Woche blickt der Markt auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten am Mittwoch, auf die EZB am Donnerstag und die Berichtssaison in den USA. Doch auch die Corona-Zahlen und die Auswirkungen des Lockdowns halten die Börse in Atem. Marktexperte Robert Halver blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Einflussfaktoren, die die Märkte gerade bewegen. Woher die Impulse für den DAX kommen könnten, wohin der Leitindex dementsprechend noch laufen könnte und was Anleger aus seiner Sicht gerade tun könnten, dazu verrät der Börsenkenner mehr im vollständigen Interview.