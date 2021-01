Atempause am Markt - was heisst das für Anleger?

Marktkenner Metin Simsek, UBS, blickt im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe auf die Märkte zu beiden Seite des Atlantiks. Wie sich die Börsen angesichts der Corona-und Lockdown-Lage in nächster Zeit entwickeln könnten, welche weiteren Einflussfaktoren man im Auge behalten sollte und was das für Trader bzw. Anleger bedeuten könnte, mehr dazu in der vollständigen Sendung.