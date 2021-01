Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tipps für Selbstentscheider Wall Street-Banker: Aktien für zehn Jahre fette Rendite und was das mit André Kostolanys Fliege zu tun hat... Auf welche Aktien in den nächsten zehn Jahren setzen? Börsenprofi Stefan Riße von Acatis Investment nähert sich den Gewinner-Aktien der nächsten Dekade im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV an.