Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BITCOIN im Kreuzfeuer! (Bald Verbot?) Sobald Bitcoin im Preis fällt kommen die Kritiker wieder vermehrt heraus. So auch letzte Woche als wir einen koordinierten Propagandaangriff auf Bitcoin gesehen haben. Von der EZB, die Zeit, der Welt, n-tv und die UBS wurden innerhalb von 24 Stunden verschiedene Artikel platziert. Was ist der Hintergrund, was ist zu erwarten und was sollst Du tun? Bonus: mein neues Preisziel für dieses Jahr!