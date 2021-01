Impulse für den DAX durch Fed und Unternehmenszahlen?

Nachdem die Börse schon jede Menge Hoffnungen in die Politik und besonders das angekündigte US-Konjunkturpaket gesetzt hatte, blickt man diese Woche nun gespannt auf die Geldpolitik: Am Mittwoch werden die Ergebnisse der Fed-Sitzung verkündet. Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank nimmt die Reaktion der Börse auf die jüngsten ifo-Daten unter die Lupe und erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was der Markt von der Fed erwartet und wie sich die laufende Berichtssaison auf die Marktstimmung auswirken könnte. Mehr dazu im vollständigen Interview.