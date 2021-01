wallstreet:online TV-Korrespondent Mathias Peer in Bangkok darüber, was Börsianer vom neuen US-Präsidenten Biden im Handelsstreit erwarten und über den derzeit besten asiatischen Markt für Aktien.

Wenn zwei sich wie die USA und China streiten, freut sich meist ein Dritter. Dieser könnte Anlegern derzeit und vielleicht auch mittelfristig tatsächlich recht gute Renditechancen bieten. Um welche Aktien in Asien es sich handelt, sehen Sie selbst: wallstreet:online TV einschalten und unseren neuen YouTube-Sender gleich abonnieren, um keine Aktien-News mehr von den relevanten Börsenplätzen der Welt zu verpassen!

Martin Kerscher und Mathias Peer richten den Fokus auf den asiatischen Markt. Gehen Asien-Aktien jetzt in der Post-Trump-Ära nach oben? Führt Joe Biden den Handelskrieg einfach weiter, nur ohne Säbelrasseln über Social Media à la Trump? Chancen und Gefahren für Aktien aus Asien! Must see für Selbstentscheider-Anleger!

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion