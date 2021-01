DAX-Schwäche am Morgen, erhöhte Volatilität nicht nur bei Aktien, Daimler, Commerzbank, Comdirect

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange blicken wir auf das Reversal vom Donnerstag, bei dem der #DAX bis knapp 13.700 Punkte steigen konnte.

Davon bleibt am Morgen wenig zurück. Der Index notiert vorbörslich an der 13.500 und geht damit weiter im charttechnischen Dreieck auf. Die Volatilität nimmt hierbei zu, wie man auch am Gradmesser VDAX-News ablesen kann.