Mittagsplus im DAX, TecDAX-Gewinner Eckert+Ziegler stark gefragt, LS-X-Aktienporträt

An der LS-Exchange sind heute die #Aktien von #EckertZiegler stark nachgefragt. Im TecDAX sind die Werte mit mehr als 8 Prozent Kursplus der Tagesgewinner.

Hintergrund ist eine neue Anlage in Boston, die in 2021 bereits in Betrieb genommen werden soll. Im Rahmen der Krebstherapie werden solche "Frühentwicklungsdiensleistungen" immer stärker nachgefragt. Zudem ist Lutetium-177 ein begehrter Wirkstoff vieler neuer Krebsmedikamente. So rechnet das Unternehmen mit einer weiter hohen Nachfrage nach dem Isotop und den damit verbundenen Dienstleistungen.

Als One-Stop-Service deckt das Unternehmen viele radiopharmazeutische Dienstleistungen ab und blickt positiv in die Zukunft. Aktionäre honorieren dies und markieren heute ein neues Allzeithoch!

Nicht ganz so euphorisch ist der #DAX. Er kann jedoch fast alle Verluste vom Freitag aufholen und sich aktuell um die 13.600 Punkte stabilisieren.

