Webinar mit André Stagge für die LS-X: Die besten Handelsstrategien für das Börsenjahr 2021

Er zeigt als erfahrener Fondsmanager auf, wie er an den Märkten agiert und lässt Sie von seinem umfangreichen Börsenwissen profitieren.

Die LS Exchange präsentiert Ihnen in diesem Wissens-Webinar aus dem Januar André Stagge mit seinen "besten Handelsstrategien für das Börsenjahr 2021“.

Er beschreibt, was er in den letzten 25 Jahren an der Börse und von anderen Tradern und Portfoliomanagern gelernt hat und welches Wissen langfristig zum Erfolg führt. Einige seiner fundamentalen und technischen Handelsstrategien werden hier vorgestellt.

Sie erfahren, welche dieser Strategien er regelmäßig in der Praxis einsetzt und warum die eigene Psychologie dabei eine entscheidende Rolle spielt.

Neben den Strategien wird André Stagge einen Ausblick auf das Börsenjahr 2021 geben.

Ziel des Webinar ist es, Ihnen konkrete Tipps und Tricks zu geben, wie Sie ihr eigenes Trading und Investment profitabler gestalten können.

Zusammen mit TRADERS´ Media GmbH präsentiert Ihnen die LX-Exchange dieses Fachwissen und freut sich, wenn Sie einen LIKE hinterlassen und das Video weiter teilen.

P.S.: Eine kostenfreie Ausgabe des TRADERS´ Magazin erhalten Sie in digitaler Form hier: https://www.traders-mag.com/probeausgabe/ls/