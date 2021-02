Meistgehandelte Aktien Reddit-Rallye beim Smartbroker: GameStop, AMC und Varta unter den Top-Aktien der Woche

Das Reddit-Forum "Wallstreetbets" hat die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. Auch beim Smartbroker griffen Anleger vermehrt zu GameStop und Co.

David gegen Goliath, Zockerkrieg, Börsen-Aufstand: In der vergangenen Woche schien keine Überschrift zu klein für das Kräftemessen von Hedgefonds und dem Reddit-Börsenforum "Wallstreetbets". Ein Blick auf die meistgehandelten Aktien beim Smartbroker verrät: Das Reddit-Fieber hat auch viele Anleger in Deutschland gepackt. Viele Anleger haben vermehrt mit den stark leerverkauften Titeln von GameStop, AMC und Varta gehandelt. Auch die Dauerbrenner BioNTech und Apple schafften es wieder auf die Liste der meistgehandelten Titel. Mehr dazu bei wallstreet:online TV. Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion Seite 2 ► Seite 1 von 2