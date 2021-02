Mittelstands-Aktien in Deutschland: Das macht Small & Mid Caps "Made in Germany" aktuell so spannend

Die großen Börsengeschichten wurden in den vergangenen Jahren vor allem in den USA geschrieben. Deutschland war als Investment-Thema eher weniger auf dem Radar der Anleger. Das soll sich ändern, sagt Markus Herrmann, Fondsmanager des neuen LOYS Premium Deutschland im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik.

