Was meint Thomas Rappold, Deutschlands Nr. 1-Experte für Plattform-Unternehmen, zu Auto1? Wie viel geht da noch mit der Platform Economy von Auto1?

Mit einer Bewertung von 12 Milliarden Euro ist Auto1 der größte Börsengang in Deutschland seit dem Jahr 2019. Die beiden Gründer Christian Bertermann und Hakan Koç - die das Unternehmen 2012 in Leben riefen - werden durch den Gang aufs Parkett zu Milliardären. Beide halten weiterhin jeweils 12 Prozent an dem Unternehmen.

"Der Automarkt ist ein sehr, sehr großer Markt. Insofern hat Auto1 hier sehr viel Potenzial", zeigt sich der Papst der Plattformwirtschaft Thomas Rappold im Gespräch mit wallstreet:online TV überzeugt. Silicon Valley-Insider Rappold ist übrigens das Mastermind hinter dem neuen Solactive Smart Platform Economy Index-Zertifikat [16,52 % plus (!) seit Auflage Ende November 2020]. Kurzfristig könne die Aktie zwar etwas überhitzen, dennoch sollten Anleger das Unternehmen auf dem Zettel haben, so Rappold weiter.

Kunden ist Auto1 vor allem über die Plattform wirkaufendeinauto.de bekannt. Dort werden Gebrauchtwagen angekauft, die Plattform Auto1 vermittelt die Wagen als Großhändler an Gebrauchtwagenhändler weiter. Mit Autohero will das Unternehmen künftig vor allem das Geschäft mit Privatkunden ausbauen.

Video: Fabian Dittmann, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion