Tino Leukhardt (Metallorum): "Unser Rohstoff-Konzept ist so flexibel wie möglich" - Kongress 27.2.

Der Lockdown geht weiter, während die Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognosen für 2021 immer stärker runterschrauben. Anleger überlegen sich genau, wie und wo sie ihr Geld in Krisenzeiten möglichst sicher investieren können. Rohstoffe und Edelmetalle boomten auch gerade 2020 wieder auf Rekordniveau. "Raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte. Raus aus dem Euro-Währungsraum, rein zum Beispiel in Liechtenstein. Und auch bei den Rohstoffen diversifizieren - genau das machen wir mit unserem Safe Basket", sagt Tino Leukhardt von der Metallorum GmbH (https://www.metallorum.de). Im Interview erklärt der Edelmetallexperte, wie der von Rolf Pieper entwickelte "Plan B" funktioniert und legt auch das Kosten-Modell dahinter ganz transparent offen. Anleger können sich jetzt auch kostenlos für den DAF-Experten-Onlinekongress am 27. Februar anmelden.