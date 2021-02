Arbeitsmarkt USA (NFP) bewegt DAX kaum, LSX Tops und Flops zur Mittagszeit am 05.02.2021

An der LS-Exchange stand heute im #DAX beinahe ein neues Rekordhoch an. Kurz zuvor drehte der Markt jedoch in Erwartung der NFP-Daten. Diese lassen einen Blick auf den US-Arbeitsmarkt zu. Wir schauen direkt nach Veröffentlichung auf das Zahlenwerk.

Die neugeschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft betrugen im Januar nur 49.000. Erwartet wurden im Vorfeld 85.000 neue Stellen, nachdem im Vormonat noch 140.000 neue Stellen geschaffen wurde.

Damit sind die schon geringen Erwartungen noch enttäuscht worden. Ebenfalls enttäuschend ist, dass wir hier die positive Überraschung von den ADP-Daten am Mittwoch nicht wiederholen konnten.

Der DAX und auch die US-Futures haben erst einmal keine Reaktion gezeigt. Auch der Euro zum Dollar ist weitestgehend ruhig.

Beim Blick auf die DAX-Werte fällt Bayer als Gewinner und Siemens als Verlierer ins Auge.

