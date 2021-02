Timo Emden (IG): "Ether Futures gehen an der CME an den Start - viele Chancen für Krypto-Gemeinde"

Die weltweit größte Futures-Börse - die CME in Chicago - will an diesem Montag mit Ether Futures an den Markt gehen. Gutes Signal für Krypto-Fans? "Es wird seit Wochen zelebriert. Anleger laufen sich warm. Wir haben schon Allzeithochs gesehen. Vor allem das institutionelle Interesse wird hier weiter forciert werden. Für die Krypto-Gemeinde ist das ein riesen Ding", sagt Timo Emden. Der Kryptoexperte weiter: "Ich glaube, dass es turbulent und volatil werden wird. Es kann sein, dass die Abwärts-Risiken zunehmen. Trotzdem bestehen Chancen nach oben. Alle Details im IG Trading Talk mit Manuel Koch und auf https://www.ig.com 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/