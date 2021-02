Marktidee: Peloton

Peloton hat am vergangenen Donnerstag Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die Aktie reagierte darauf mit deutlichen Abschlägen. Ohnehin befindet sich das Papier des Corona-Profiteurs aktuell in einer Konsolidierungsphase. Anleger müssen deswegen eine wichtige Unterstützungszone im Auge behalten. Auf der Oberseite rücken vor allem zwei Widerstände in den Fokus.