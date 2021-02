Rekordhoch im DAX bestätigt, Xiaomi mit Produktsensation, Mi11 vorgestellt, LS-X am 08.02.2021

An der LS-Exchange konnte der #DAX heute sein Allzeithoch brechen und eine neue Rekordmarke einziehen. Bereits am Morgen war dies geschehen. Zum Mittag ging der Markt in eine Konsolidierung über.

Spannend ist neben dem Deutschen Aktienindex heute #Xiaomi. Als einer der größten chinesischen Smartphone-Hersteller wurde mit Spannung die Produktpräsentation heute erwartet. Das neue Modell Mi11 kommt am 25. Februar in den Handel und ist ab 800 Euro erhältlich.

Für Aufsehen sorgte die Präsentation des so genannten "Waterfall-Smartphone". Es verzichtet auf alle Schalter und Anschlüsse und hat ein innovatives Display, welches um die Ecken gezogen ist.

Wie dies funktioniert, deutet Andreas Bernstein in diesem Mittags-Update entsprechend an.

Probleme mit google lassen das Unternehmen dennoch leiden, da einige Tools dann auf den neuen Gerten nicht mehr freigegeben sind. Ob dieser Streit ähnlich wie bei Huawai eskaliert?

Bleiben Sie umfassend informiert aus erster Hand von der LS Exchange und TRADERS´ media GmbH.