wallstreet:online TV-Redakteur Fabian Dittmann hat sich den „Vegetarian Butcher“ genauer angesehen. Was ist für Anleger drin am Fleischersatz-Trend?

Der Trend hin zu weniger Fleisch ist zwar nicht neu, aber die aktuellen Zahlen oben deuten drauf hin, dass die Fleischlos-Fraktion langsam stärker wird. Die Frage ist, wer profitiert? Welche Aktientitel könnten vom Fleischersatz-Boom profitieren? Die Kollegen von Handelskontor-News nennen - ist ja klar - die Firma, die einem auch als Fleischesser als erstes in den Sinn kommt als Beispiel: Beyond Meat. Der Kurs des Fleischersatzproduzenten stieg immerhin innerhalb eines Jahres um 26,4 % und auf Monatsbasis sogar um 41,8 % (Stand: 08.02.21).

Beim Beyond Meat-Konkurrenten Herbalife ging es auf Jahresbasis um 20,8 % und auf Monatsbasis um 5 % herauf. Bio Gaia, eine Firma, die Handelskontor in einer Reihe mit Beyond Meat und Herbalife als Fleischersatz-Beispielunternehmen nennt, ließ allerdings Federn: minus 4,9 % in den letzten zwölf Monaten und minus 12,5 % auf Monatsbasis.

Die Konkurrenz aus der Abteilung Fleischproduktion, die in der Pressemitteilung als Beispiele aufgeführt werden, Industrias Bachoco SAB de CV, Hormel Foods und Tyson Foods, sind auf Jahresbasis alle im Minus, wobei Hormel mit plus 9,8 % und Tyson Food mit plus 7,6 % auf Monatsbasis aufholen.

Weitere Indizien dafür, dass Anleger dem Trend hin zu Fleischersatz-Aktien Beachtung schenken könnten, sind, dass langsam weltweit immer weniger Fleisch gegessen wird. Hinzu kommt, dass der Anteil der Vegetarier und Veganer steigt.

Video: Fabian Dittmann, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion