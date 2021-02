Wall Street-Insiderin Sandra Navidi erklärt im w:o TV-Interview, was hinter dem demokratischen Narrativ von Robinhood steckt, wie Talking Your Book bei Bill Ackman sowie Ideas Dinner mit Wall Street-Größen funktionieren.

Im Interview mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV packt Sandra Navidi von Beyond Global die derzeit heißen Eisen der Wall Street an. Navidi, die als Chefjustitiarin, Investmentbankerin und Brokerin sowie - nicht zuletzt - als Bestsellerautorin reüssierte, gewährt einen Einblick in das Zusammenspiel von Kleinaktionären, Neobrokern und Wall Street-Titanen.

Verblüffend wie Marketing-Narrative bei Neobrokern, Big Corona Shorts angetrieben durch simple Medien-Strategien sowie Networking durch Ideas Dinner in Luxusrestaurants funktionieren. Schauen Sie selbst: Das ganze Interview auf wallstreet:online TV.

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion