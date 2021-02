GameStop & Silber im Fokus von Zockern: Marktexzesse, Angst & Gier / Ist das wirklich noch Börse?

In der Zockerei um einzelne Aktien wie GameStop dürfte es in den letzten Wochen neben einigen Gewinnern leider viele Privatanleger geben, die sich gehörig die Finger verbrannt haben. Hier waren viele Spekulanten unterwegs, die alles wollen, nur nicht seriös investieren. Dann schon lieber langfristig von Qualitätsaktien profitieren. Das lässt einen besser schlafen und bringt auf Dauer eine bessere und vor allem sichere Rendite. Die Februar-Ausgabe von Value Kompakt wurde von Endrit Cela, Relationship Manager, der Shareholder Value moderiert und wird heute erstmals von FinanceNewsTV ausgestrahlt. (Videoquelle: pexels.com)

