DAX im Blick mit der Inflation im "Nacken", Gold, Rekorde bei Deutsche Boerse, Delivery Hero

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange sprechen wir mit Ingmar Königshofen über den Rutsch im #DAX vom Mittwoch. Der Index ist unter die 14.000er-Marke gerutscht. Was waren die Auslöser?

In dem Zusammenhang sprechen wir über Inflation und die Verbraucherpreise von gestern. In Deutschland waren diese stark angestiegen, in den USA unverändert. Dennoch gab es starke Kursreaktionen.