Angesichts von Negativzinsen: Müssen Aktien neu bewertet werden - sind höhere KGVs gerechtfertigt?

Das Börsenjahr 2020 gehört ganz sicher zu den turbulentesten in der Geschichte. Nach dem schnellsten #Crash aller Zeiten folgte eine ebenso schnelle Erholung der #Aktien. Am Ende stand fest: belohnt wurden vor allem Anleger mit Disziplin und Strategie-Treue. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Thomas Gleich, Geschäftsführer der CORUM Vermögensverwaltung GmbH.

