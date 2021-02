Was ist los bei Grenke? Zahlen verschoben, BaFin ermittelt, Vorstand weg, Aktie in Turbulenzen

#Grenke macht wieder Schlagzeilen. Zum einen musste in dieser Woche ein Vorstand wegen mutmaßlicher #Compliance-Probleme gehen. Zum anderen ist die Bekanntgabe der aktuellen Bilanzzahlen verschoben worden. Die #Aktie fährt Achterbahn. Wie ist die Lage beim Finanzdienstleister einzuschätzen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Fondsmanager Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG.

