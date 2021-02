Wasserstoff, Solar & Elektromobilität: 177% Performance mit Nachhaltigkeit - aber jetzt ohne BYD

#Wasserstoff, #Solar & Elektromobilität. Diese Themen waren in den vergangenen Monaten ein echter Blockbuster an den Börsen. Kein Wunder, war doch angesichts der Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde – und das stärker denn je. Wird das in diesem Jahr so bleiben? Und was ist mit der #BYD Aktie passiert? Fragen dazu von Börsenmoderator an Fondsmanager Manfred Wiegel, Vorstandsvorsitzender der green benefit AG.

