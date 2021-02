Immer neue Rekorde bei Dax, Dow & Co: Was treibt die Phantasie der Börsianer - Tech-Aktien zu teuer?

Man kann es kaum glauben, aber der #DAX hat in dieser Woche in der Tat ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Die #Börsen laufen also insgesamt weiter nach oben, während es aus den einzelnen Sektoren unterschiedliche Signale gibt. Schauen wir auf die Märkte im Allgemeinen und Modern Value #Aktien im Besonderen - im Interview von Börsenmoderator Andreas Franik mit Heiko Böhmer von der Shareholder Value Management AG.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.