Finanzvertrieb in der Corona-Krise: Service Excellence aus dem Home Office - real oder virtuell?

Vertrieb in der Finanzbranche war noch nie so anspruchsvoll wie heute. Persönliche Kontakte sind durch die Corona-Restriktionen kaum möglich – nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt… und das bei turbulenten Börsen. Wie ist damit umzugehen? Und wie bietet man „Service-Excellence“ aus dem Homeoffice? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Christoph Grote von der KFM Deutsche Mittelstand AG.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.