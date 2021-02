LS-X Mittags-Update zum DAX, dem Sanofi-Rückschlag, Zahlen bei Uber, Übernahme bei Akasol?

Im heutigen Markt-Update der LS-Exchange schauen wir auf die starke Wocheneröffnung des DAX. Er notiert nicht nur stabil über 14.000 Punkten sondern war am Morgen sogar in Rekordhöhen. Davon entfernte er sich jedoch zum Mittag leicht.

Die Meldung von Sanofi gilt als Rückschlag für das Unternehmen. Der französische Impfstoff wird in diesem Jahr wohl nicht mehr fertig und kann dann erst gegen Ende 2021 zugelassen und entsprechend später ausgeliefert werden. Das Unternehmen arbeitet an zwei Impfstoffen. Bisher ist das Vakzine noch nicht an Menschen getestet worden.