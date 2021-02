Sehen Sie auf wallstreet:online-TV die fünf meistgehandelten ETFs beim Smartbroker in der letzten Börsenwoche: Aktuell führt das Mega-Thema ESG vor den Leitindizes sowie den Wasserstoff- und Cannabis-Trendaktien.

Zum ersten Mal stellt Ihne Ihre wallstreet:online Zentralredaktion in diesem neuen Format die meistgehandelten ETFs beim Smartbroker der letzten Börsenwoche vor:

Das Anlagethema auf dem ersten Platz bestätigt einen Megatrend, der auch nach den neuesten Erhebungen weiter Bestand und Durchschlagskraft haben könnte: ESG. Denn laut Daten, die das Research-Institut Refinitiv für das Handelsblatt erstellt hat, seien im letzten Jahr 46 Milliarden Euro der Nettozuflüsse in ETFs mit ESG-Themen gegangen. Das sei mehr als die Hälfte der Rekord-Gesamtsumme von netto 91 Milliarden Euro, die Kunden in 2020 in ETFs steckten, schreiben die Handelsblatt-Kollegen.