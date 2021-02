Die jüngste Rallye bei Cannabis-Aktien hat die Branche wieder ins Blickfeld vieler Anleger gerückt. Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Riße spricht im Gespräch mit wallstreet:online TV über Chancen und Risiken.

Die Hoffnung auf schnelles Wachstum und baldige Gesetzeslockerungen hat Cannabis-Werten zu neuen Höchstständen verholfen, erklärt Riße. Das Thema sei derzeit der "talk of the town", was zu hohen Bewertungen führe. Es trenne sich dann anschließend die Spreu vom Weizen und es werde klar, welche Unternehmen tatsächlich Erfolg haben.

Für Anleger, die sich für das Thema interessieren, könnten Fonds möglicherweise die bessere Wahl als Einzelaktien sein, meint Riße.