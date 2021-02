Marktidee: Apple.

Wie gestern bekannt wurde, hat Star-Investor Warren Buffet seinen Anteil an Apple um sechs Prozent reduziert. Dies führte im gestrigen Handel zum Rutsch des Wertpapiers auf ein neues Korrekturtief unter der 50-Tage-Linie. Mit der Rückeroberung des letzten Reaktionstiefs per Tagesschluss hält sich der technische Schaden jedoch noch in Grenzen. Die geformte Spinning-Top-Kerze signalisiert ein kurzfristiges Patt auf dem aktuellen Kursniveau.