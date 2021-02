DAX mit Angst vor Inflation, Gold korrigiert ebenfalls, News bei Citigroup und Warten auf Varta

Eine Story der Citigroup macht in den Medien die Runde. Irrtümlich sind wohl Kredite in Höhe von 900 Millionen US-Dollar zurückgezahlt worden. Die Rückforderung der falschen Überweisung lehnte ein Gericht in New York ab. Was bleibt dabei als Fazit zurück?

Bei Varta ist die Spannung große. Hatte der Batteriehersteller am Mittwoch noch die Top-Liste im MDAX angeführt, gab es gestern ein starkes Minus. Trotz der Sonderdividende und guten vorläufigen Zahlen. Wir warten gespannt auf die genauen Zahlen heute und auf die Lösung nach der mystischen Ankündigung des "Independence Day" für das Unternehmen.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Und freuen Sie sich mit uns auf das Webinar am Freitag mit Frank Helmes: https://register.gotowebinar.com/register/8486451169575897101

#finanzen #dax #boerse #aktien