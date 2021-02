Warren Buffett schichtet um, RWE mit Warnung, Wasserstoff-Aktien PlugPower, Nel Asa, ITM unter Druck

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange sprechen wir nach einem Blick auf den fast unveränderten DAX über das Thema Sektorrotation. Warren Buffett schichtet mehrere Milliarden seines Portfolios um. Apple wurde teilweise verkauft. Sein Anteil in Verizon wächst ebenso, wie bei T-Mobile US. Insbesondere der Sektor Ölaktien bekommt davon Unterstützung. Chevron schauen wir als Unternehmen daher genauer an.

RWE hat diese Unterstützung nötig, denn es gab hier eine Gewinnwarnung. Dies dürfte erst einmal zur Eröffnung im DAX der schwächste Wert sein.