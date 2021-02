Marktidee: Daimler.

Daimler hat gestern Bilanz gezogen. Der Automobilkonzern hat das Jahr 2020 deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Zudem hat man mit einer höheren Dividende überrascht. Die Daimler-Aktie übernahmen, nach dem Corona-Crash im März 2020, die Bullen das Ruder. Nach dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie generierte das Papier zuletzt am 3. Februar ein Anschlusskaufsignal. In Reaktion auf die Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen sprang die Aktie erneut an das jüngste Rallyehoch und formte dort eine Doji-Kerze im Tageschart.