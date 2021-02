LS-X Krypto-Wochenende mit allen Fakten zu Elon Musk, dem Bitcoin, Produkten auf Kryptos und Aktien

Zum Wochenausklang der achten Handelswoche im Jahr 2021 schauen wir zunächst wieder auf die unterschiedliche Performance an den Aktienmärkten. Während der DAX und die Wall Street im Minus notierten, konnten die asiatischen Märkte weiter zulegen.

Diesmal ist Kernthema: Kryptowährungen und die Peripherie, Ausblick und Aktien aus dem Sektor.

Mit neuen Rekorden beendet der Bitcoin diese Woche und übersprang die 50.000er-Schwelle. Im Langfristchart ist dies um so beeindruckender. Woher kam diese neue Euphorie?

Wir nehmen Stellung zu den Tweets von Elon Musk und seiner Vision, die womöglich sogar zu zu einer eigenen Kryptowährung führen kann. Darf man dies überhaupt "Währung" nennen? Auch dazu nehmen wir kritisch Stellung.

Der Polkadot ist hier am Rande und mit einem ETN erwähnt, ebenso wie ein ETN auf einen Basket aus verschiedenen Kryptos.

Aus der Aktienrubrik gehen wir auf Northern Data und die Bitcoin Group näher ein. Northern Data stellt die Rechnenleistungen zur Verfügung, die Bitcoin Group die Plattform zum Handeln. Soweit die grobe Einordnung - Henry hat dazu ein ausführliches Porträt parat.

Zum Ende sprechen wir auch über den Umweltaspekt, der mit den Kryptos in Verbindung steht. Vielleicht nicht vollumfänglich, doch auch dies sollte erwähnt sein.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 00:45 - Indizes im Wochenranking 02:23 - Rückblick auf die Cannabis-Achterbahnfahrt 04:30 - Goldpreis im Chart-Check 06:45 - Bitcoin im Langfristchart 09:13 - Welchen Wert haben die Kryptowährungen? 12:12 - Northern Data mit Rechenzentren 15:35 - Bitcoin-Börse Bitcoin Group 19:06 - ETN-Produkte auf Polkadot und HODLE 23:35 - Alternativwährung oder nur ein Wertaufbewahrungsmittel? 29:20 - Elon Musk investiert in Bitcoin 32:55 - Risiko bei der Spekulation von Firmen 35:00 - Die Story um Marscoin 36:45 - Der Umweltaspekt bei den Kryptos

