Christian Henke (IG): "Dax nicht so gut - Outperformance an asiatischen Märkten - ATX gewinnt Glanz"

"So gut ist der Dax jetzt auch nicht. Seit einiger Zeit haben wir eine Outperformance an den asiatischen Börsen. Auf den ersten fünf Plätzen der Relative-Stärke-Liste finden wir vier asiatische Börsen. Außerdem hat der ATX - der österreichische Index - doch auf Platz eins sehr an Glanz gewonnen", sagt Christian Henke im IG Trading Talk. Der Senior Marktanalyst weiter: "Gerade der Nikkei ist interessant. Er ist noch ein Stück von Rekorden entfernt und gerade darin kann man Aufwärtspotential sehen."