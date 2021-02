Tauziehen zwischen Bullen und Bären: Wer behält die Oberhand

Jürgen Schmitt und Mick Knauff über das aktuelle Börsengeschehen.

Die neue Börsenwoche verspricht mal wieder reichlich Spannung. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären kommt allmählich in Fahrt. Nach oben hin fehlen die frischen Impulse, doch kaum tauchen die Märkte mal etwas ab, treten auch schon wieder Käufer auf den Plan. Wohin geht die Reise? Darüber sprechen heute Jürgen Schmitt und Mick Knauff in der neuen „Börsenwoche“. Natürlich erfahren Sie hier, auf was Sie in der neuen Woche besonders achten müssen, welche Unternehmen noch ihre Quartalsberichte vorlegen und vieles mehr. Natürlich darf die Chart-Nachlese der wichtigsten Börsen-Indizes nicht fehlen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

