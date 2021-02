Varta weiter unter Druck, Volkswagen, Carnival und Stroeer im Fokus für die Zeit nach Lockdown: LS-X

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange sprechen wir mit Daniel Saurenz über den DAX und die Volatilitäten. Nach dem Reversal gestern könnte der Index nun wieder zur 14.000 blicken.

Nicht so stark präsentierte sich jüngst die Varta-Aktie. Nach den Geschäftszahlen am vergangenen Donnerstag gab es täglich zweistellige Verluste. Der Aktienkurs ist damit wieder bei 115 Euro und hat die letzte Aufwärtsbewegung komplett korrigiert. Was war der Hintergrund dieser Enttäuschung?