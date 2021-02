Sie heißen Tokopedia ,Grab oder Gocheck - asiatische Einhörner, die den lokalen E-Commerce-Markt derzeit ordentlich aufmischen. Investoren schielen bereits auf die geplanten Börsengänge, erklärt w:o-Experte Mathias Peer.

In aller Munde ist derzeit der E-Commerce-Riese Sea, der in der Region vor allem für seine Shopping-Plattform Shopee bekannt ist. Die Corona-Pandemie - verbunden mit einer wachsenden Mittelschicht in Asien - beflügelt die Geschäfte des Unternehmens, das auch im Gaming-Geschäft aktiv ist, wie Mathias Peer erklärt. "Computerspiele und Online-Shopping, das ist in Corona-Zeiten eine fast unschlagbare Kombination."

Die Aktie bestätigt diesen Eindruck. In den letzten 24 Monaten ist die Sea-Aktie um das 17-fache gestiegen. Welche anderen asiatischen Einhörner demnächst an die Börse gehen könnten, sehen Sie im Interview mit Mathias Peer auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion