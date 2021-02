An der DAX-Spitze heute: HeidelbergCement mit Zahlen und Ausblick, DAX weiter unter 14.000 Zählern

Maßgeblich sind die Hoffnungen, dass die gestrige Erholung an der Wall Street eine Fortsetzung findet. Vor allem die US-Technologiewerte konnten das Minus deutlich reduzieren. Am Markt sind einige Werte wie Tesla oder Plug Power heute wieder im Gewinn.

An der LS-Exchange hat sich der DAX zum Mittag wieder an die 14.000 angenähert, sie jedoch bisher um wenige Punkte verfehlt. Wie gestern zur Eröffnung gelang es auch heute nicht diese psychologische Barriere zu überschreiten.

Die Aktie des Tages ist HeidelbergCement. Nach den gestrigen Zahlen ist das Unternehmen auch heute gesucht und der Top-Wert im DAX. Hier lockt im Chartbild das Jahreshoch.

Mit dem Sparprogramm im Rücken, welches 1,3 Milliarden einspart, ist das Unternehmen auf einem guten Weg. Die Gewinne stiegen um mehr als 3 Prozent im Jahresvergleich an und die weiterhin in Aussicht gestellten Konjunkturprogramme in den USA, Australien, Indien oder Italien könnten hier für weitere Aufträge sorgen.

Dies porträtieren wir hier mit einem Blick auf die Zeiteinheiten der Aktie.

