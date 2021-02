14.000 im DAX, Forex-Analyse, NVidia und Puma mit Zahlen, Überraschung bei GameStop, AMC, Blackberry

Aus der Aktienrubrik schauen wir zuerst auf NVidia. Der Grafikkartenhersteller hat Zahlen gemeldet und war nachbörslich in den USA auf der Plusseite zu finden. Wie startet hier der Handel in Deutschland?

Puma hat ebenfalls Zahlen gemeldet und ist der geheime Sponsor von Ingmar heute Morgen. Dies könnte man bei der passenden Kleidung zumindest annehmen. Wie sind die Zahlen zu werten und welche Entwicklung kann man unterstellen?

Dritter Wert oder eine Reihe an Werten sind die "bekannten Vola-Werte" aus Januar. Eine GameStop, AMC und auch Blackberry zogen gestern überraschend an. Um 250 Prozent legte GameStop allein am Abend zu. Was steckt dahinter?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Und freuen Sie sich mit uns auf das Webinar am Freitag mit Frank Helmes: https://register.gotowebinar.com/register/8486451169575897101

#AKTIEN #DAX #GameStop #Boerse