Impact & Qualität bei Fonds-Anlagen: Mit IQ an der Börse in Aktien und Anleihen investieren

Investieren mit IQ: gemeinhin ist dieses Kürzel als Intelligenz-Quotient bekannt. In diesem Falle steht I jedoch für Impact und Q für Qualität an der #Börse - und bei Swisscanto Invest für die Auswahl der passenden Aktien und Anleihen. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Karsten Marzinzik. #Aktien #Fonds

