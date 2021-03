Game over für die FED - Hyperinflation im Anmarsch? Gastautor: Marc Friedrich | 01.03.2021, 10:29 | 388 | 1 | 0 01.03.2021, 10:29 | Kommt jetzt der Crash? Letzte Woche sind Börsen,Edelmetalle und Bitcoin abgestürzt. Auslöser waren die erhöhten Inflationserwartungen initiiert durch die gestiegene Geldmenge durch Gelddruckorgien der Notenbanken. 3 1 Kommt jetzt der Crash? Letzte Woche sind Börsen,Edelmetalle und Bitcoin abgestürzt. Auslöser waren die erhöhten Inflationserwartungen initiiert durch die gestiegene Geldmenge durch Gelddruckorgien der Notenbanken. Dadurch sind die Renditen der Staatsanleihen stark angestiegen und haben den Druck auf den Markt und die FED erhöht. Crasht jetzt alles? Soll man jetzt schnell verkaufen und aussteigen? Was ist von den Notenbanken zu erwarten und was erwartet die Investmentlegende Michael Burry? Diesen Artikel teilen 3 1 Seite 2 ► Seite 1 von 2 ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. Lesen Sie den Bestseller von Matthias Weik und Marc Friedrich*:



* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. ANZEIGE Wertpapier

USD/EUR Gold BTC zu USD





1 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Kein Mitglied? Werden Sie Teil Deutschlands größter Finanz-Community. Disclaimer