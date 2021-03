Von Warren Buffett lernen: "Ich investiere nur in Firmen, deren Geschäftsmodell ich verstehe!"

Ich investiere nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich verstehe. Dieser Satz stammt vom Orakel aus Omaha und einem der bekanntesten Milliardäre unserer Zeit: Warren Buffett. Was bedeutet das im Umkehrschluss für Privatanleger? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Vermögensverwalter Frank Benz, Vorstand der BENZ AG „Partner für Vermögen“.

