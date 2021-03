EUR/USD: Hohe US-Schulden werden zur Gefahr für den Dollar!

Die Anleiherenditen in den USA steigen wieder. Bisher war das in der Regel ein gutes Zeichen für den Dollar. Warum die Dinge dieses Mal anders stehen erklärt Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisenanalyse bei der Commerzbank. Sie haben Fragen an das …