Max Wienke (XTB): Goldpreis fällt weiter - rutschen wir jetzt in einen Bärenmarkt?

Der Goldpreis fällt immer weiter. Rutschen wir jetzt in einen Bärenmarkt? "In dieser Woche hat Gold seine Korrektur vertieft und wir sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit Juni. Das ist nicht nur technisch zu begründen, sondern es hat sich fundamental einiges verändert", sagt Max Wienke. Was könnte den Rückgang stoppen und die Aussichten verbessern? "Die Unterstützungszone muss man zurückgewinnen, damit sich der Trend wieder ändert und wir brauchen einen Preis oberhalb von 1.800 US-Dollar", so der XTB-Marktanalyst. Alle Details im Interview von Manuel Koch im XTB Market Talk und auf https://www.xtb.com