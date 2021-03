Die EZB müsse ihre Staatsanleihen-Käufe zurückfahren, sagte der Ökonom im Exklusiv-Interview mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV. Vor allem den Anstieg der Geldmenge sei für Krämer „beunruhigend“.

Seit Corona habe sich der Anstieg der Geldmenge von fünf Prozent jährlich auf bis zu zwölf Prozent gesteigert. Die Zentralbank finanziere mittlerweile die gesamten Haushaltsdefizite des Euro-Raums.

Es sei an der Zeit, dass die Anleihenkäufe zurückgefahren werden, so Krämer, sonst entlade sich diese Entwicklung bald in einem Anstieg der Inflation. Was das für die Aktienmärkte bedeute, sehen Sie im Video auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion