Altersvorsorge mit nachhaltiger Rendite: Standard Life feiert 25jähriges Jubiläum in Deutschland

Happy Birthday Standard Life. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 25jähriges-Jubiläum in Deutschland. Wir treffen aus diesem Anlass heute zum Interview in den Räumlichkeiten von Aberdeen Standard Investments, um über die strategische Partnerschaft beider Häuser zu sprechen. Im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik sind Christian Nuschele von Standard Life und Prof. Dr. Hartmut Leser von Aberdeen.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.