Er sieht zwar die Inflation anziehen und keine Zinsanhebungen der Fed, dennoch beflügelte er damit zunächst einmal die Anleiherenditen. Und das wiederum lastetet nicht nur auf dem Aktienmarkt sondern auch auf Gold. Der Goldpreis drehte deutlich ins Minus und rutschte dabei unter die Marke von 1.700 Dollar.

Auch das bullishe Bild bei Silber gerät ins Wanken. Die Bullen mussten hier die Marke von 26 Dollar preisgeben und damit kommt die zentrale Unterstützung im Bereich von 25 Dollar in den Blick. Hält diese nicht, dürfte sich Silber relativ rasch im 21 bis 22 Dollar-Bereich wiederfinden. Interessant war gestern sicherlich, was das Gros der großen Produzenten gemacht hat. Die Aktien konnten sich trotz des Drucks auf Gold und Silber gut halten. Der GDX verbuchte zum Handelsende sogar ein marginales Minus. Schlechter sah es dagegen bei den Silberaktien aus. Die gerieten in den Sog des fallenden Silberpreises und schlossen deutlicher im Minus. "Es scheint so, als wurde gestern all das verkauft, was in den Tagen und Wochen davor noch gut gelaufen war."