Im Interview mit w:o TV spricht die Tech-Koryphäe Thomas Rappold über sein Lieblingsthema: Die Megatrends im Tech-Sektor. Ihr erfahrt, warum es ihm das Apple-Car-Projekt angetan hat und auf welche Tech-Aktien er setzt.

Thomas Rappold, Inhaber und Geschäftsführer der I&S Internet & Security Consulting für Selbstentscheider-Anleger, erinnert die momentane Situation an der US-Technologie-Börse an die vor 20 Jahren, als die Nasdaq um 4.000 Punkte einbrach. Warum er dennoch glaubt, dass der Kursrücksetzer dieses Mal nicht so drastisch ausfallen wird, sagt er im Gespräch mit Martin Kerscher von w:o TV.

Zudem zeigt sich der Tech-Investor von Bill Gates begeistert. Geht es nach ihm können sich Anleger noch eine Scheibe vom Microsoft-Gründer abschneiden, denn man muss nicht immer bei dem 'Highest-Tech' dabei sein, um abzuräumen.