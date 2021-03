LS-X-Wochenrückblick, Nasdaq-Aktien versus Anleihen, Zoom, Zalando, TelaDoc, MercadoLibre, TradeDesk

Nach der ersten März-Woche an der Börse ergründen wir das Tauziehen zwischen Tech-Aktien und den Anleihe-Preisen. Die Kurse kamen jüngst unter Druck und der DAX baute alle Gewinne der Woche trotz eines zwischenzeitlichen neuen Rekordhochs wieder ab.

Ask 8,12

Ask 8,12

Ask 9,39

Ask 9,39

Möchten Sie im nächsten TRADERS´-Heft Einblicke in Ansichten und Strategien von Börsenexperten erhalten? Melden Sie sich gerne hier an und erhalten Sie ein kostenfreies Probeheft in digitaler Form: https://www.traders-mag.com/probeausgabe/ls/

Aus dem Aktienbereich sprechen wir über die Werte, welche in der Lockdown-Phase besonders profitierten und nun in einer Konsolidierungsphase stecken. Ist dies nur eine "Phase" oder muss man das Geschäftsmodell nach der Pandemie anzweifeln?

Speziell gehen wir hierbei auf Zoom Video Communications, Zalando, MercadoLibre und The Trade Desk ein.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 00:57 - Indizes und Rohstoffe im Wochenranking 02:02 - DAX im Wochenporträt 03:53 - Blick auf US-Anleihen und die Nasdaq 06:15 - Ölpreis spekuliert auf Wirtschaftserholung 07:44 - Anleihen versus Aktien 09:40 - MercadoLibre aus Lateinamerika 14:55 - TelaDoc als Corona-Gewinner 19:10 - Zalando als Shipping-Marktplatz 24:08 - Onlinewerbung via The Trade Desk 27:06 - Zoom Video Communication als neuer Standard 32:25 - Eine Frage zur Geldanlage

Erfahren Sie alle Details und mehr aus erster Hand von der LS Exchange und TRADERS´ media GmbH.

#Nasdaq #Zalando #Zoom #Boerse #Aktien